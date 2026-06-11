© Foto: Dall-EOracle übertrifft die eigenen Ausgabenziele um Milliarden und kündigt noch höhere Investitionen an. Trotz starker Quartalszahlen schicken Anleger die Aktie nachbörslich auf Talfahrt.Oracle hat im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich mehr Geld für den Aufbau seiner KI-Infrastruktur ausgegeben als geplant. Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 55,56 Milliarden US-Dollar, rund zwölf Prozent mehr als das eigene Ziel von 50 Milliarden. An der Börse reagierten Anleger prompt: Die Aktie verlor nachbörslich rund zehn Prozent auf 180 US-Dollar. Schon im regulären Handel hatten die Papiere etwa 2 Prozent nachgegeben. Für das laufende Geschäftsjahr, das im Mai 2027 endet, hat Finanzvorständin …
Enthaltene Werte: US68389X1054Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE