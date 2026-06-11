© Foto: Richard Drew/AP/dpaNach neuen US-Militärschlägen und der Schließung der Straße von Hormus stürzt Asiens Tech-Rallye ab. Während Rohöl teurer wird, fällt Gold in einen Bäremmarkt.Die nächtlichen US-Luftangriffe auf Ziele im Iran haben die globalen Finanzmärkte in unruhiges Fahrwasser gestürzt. Der MSCI All Country World Index fiel auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai, nachdem der vereinbarte Waffenstillstand faktisch kollabiert ist. Besonders in Asien reagierten die Märkte empfindlich: Der Leitindex für die Region sackte um 1 Prozent ab. Angeführt wurde der Ausverkauf von Tech-Werten in Taiwan (-1,5 Prozent) und Südkorea. Auch an den europäischen Börsen zeichnen sich zum Handelsauftakt Verluste ab. …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US68389X1054,US2605661048,US78378X1072,XC0009677409,XD0002747026,2455711,XC0007924514,BTC~USD,ETH~USD,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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