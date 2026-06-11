Überwiegend negative Einflussfaktoren dürften am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag für Zurückhaltung sorgen. Die wieder zunehmenden Spannungen in Nahost, hinterfragte hohe KI-Bewertungen und die Aussicht auf steigende Zinsen sollte die Anleger Vorsicht walten lassen. Vor Handelsbeginn signalisiert der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den DAX ein Minus von 0,2 Prozent auf 24.156 Punkte. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.(Mit Material von dpa-AFX)Den vollständigen Artikel lesen ...
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