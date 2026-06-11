Zürich - Die wichtigsten Devisenpaare notieren am Donnerstagmorgen in etwa auf dem Niveau des Vorabends. Das Hauptereignis des Tages ist die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Der EUR/USD-Kurs notiert mit 1,1550 genau auf dem Stand des Vorabends. Das Euro/Franken-Paar hält sich derweil mit 0,9221 solide über der Marke von 0,92 und das Duo USD/CHF mit 0,7983 ebenfalls wenig verändert in der Nähe der 0,80er-Schwelle. Beim anstehenden EZB-Entscheid ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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