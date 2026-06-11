Zug - Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments profitiert vom Börsengang ihres Portfoliounternehmens Parabilis Medicines an der US-Börse Nasdaq. Es handle sich um einen der grössten Biotechnologie-Börsengänge der letzten Zeit, wie HBM in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. HBM habe seit 2021 insgesamt 13,6 Millionen Dollar in Parabilis Medicines investiert, per Ende März 2026 wies sie für die Beteiligung einen Buchwert von 11,3 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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