Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateJournal" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Anleihe (ISIN AT0000A3US06/ WKN RC1L37) der Raiffeisen Bank International auf den HVPI exkl. Tabak Euroraum vor.Die Inflation in der Eurozone steige weiter. Laut einer ersten Schätzung des EU-Statistikamts Eurostat hätten die Verbraucherpreise im Mai im Jahresvergleich um 3,2 Prozent zugelegt. Im April habe die Teuerung noch bei 3,0 Prozent gelegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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