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Raiffeisen Bank International AG: RBI senkt die Mindestannahmequote im freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für sämtliche Addiko-Aktien auf mehr als 55%



09.07.2026 / 14:30 CET/CEST

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RBI senkt die Mindestannahmequote im freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für sämtliche Addiko-Aktien auf mehr als 55%



Wien, 9. Juli 2026. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat am 14. Mai 2026 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäß § 25a Übernahmegesetz an die Aktionäre der Addiko Bank AG (Addiko) zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der Addiko (ISIN AT000ADDIKO0) veröffentlicht (das "Angebot"). Die RBI hat sich in der Angebotsunterlage ausdrücklich das Recht vorbehalten, auf den Eintritt einzelner Vollzugsbedingungen (oder Teilen davon) bis zum Ende der Annahmefrist soweit gesetzlich zulässig zu verzichten.



Am 6. Juli 2026 hat die RBI bekannt gegeben, die freiwillige Mindestannahmequote von mehr als 75% aller ausgegebenen Addiko-Aktien vorbehaltlich der Prüfung durch die Übernahmekommission absenken zu wollen.



Nach Nicht-Untersagung durch die Übernahmekommission wird die Mindestannahmequote des Angebots auf mehr als 55% aller angebotsgegenständlichen Addiko-Aktien, somit mehr als 10.607.756 Stück Addiko-Aktien, gesenkt. Die übrigen Bedingungen des Angebots bleiben unverändert.



Die geänderte Angebotsunterlage findet sich ab 10. Juli 2026 auf der RBI-Webseite unter Veröffentlichungen gemäß Übernahmegesetz ( Link ).



Die Annahmefrist läuft noch bis zum 22. Juli 2026, 17 Uhr MESZ.





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John P. Carlson, CFA

Head of Group Investor & Media Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Österreich

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