EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
RBI beabsichtigt eine Absenkung der Mindestannahmequote im freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für sämtliche Addiko-Aktien
Wien, 6. Juli 2026. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat am 14. Mai 2026 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäß § 25a Übernahmegesetz an die Aktionäre der Addiko Bank AG (Addiko) zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der Addiko (ISIN AT000ADDIKO0) veröffentlicht (das "Angebot").
Das Angebot unterliegt bisher einer freiwilligen Mindestannahmequote von mehr als 75% aller ausgegebenen Addiko-Aktien. Die RBI beabsichtigt nunmehr, die Mindestannahmequote zu senken.
Die beabsichtigte Änderung des Angebots wurde am 6. Juli 2026 bei der Übernahmekommission angezeigt und wird derzeit von dieser geprüft.
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06.07.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
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