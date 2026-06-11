Franklin Templeton und MorgenFund bündeln ihre Kräfte in Sachen Altersvorsorgedepot. Mit der Partnerschaft stellen der Asset-Manager und die Fondsplattform ausgewählten Vertriebspartnern und deren Beratern eine AV-Depot-Lösung bereit, die sich in deren Kundenangebote einbinden lässt. Der Asset-Manager Franklin Templeton und die Fondsplattform MorgenFund machen gemeinsame Sache zur Bereitstellung einer Altersvorsorgedepot-Lösung. Im Rahmen der Kooperation sollen die globalen Investmentkapazitäten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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