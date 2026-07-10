Das Altersvorsorgedepot rückt näher - am 01.01.2027 soll es losgehen. Nach und nach bringen sich Investment- und Versicherungsunternehmen in Stellung für die neue Produktsorte. Franklin Templeton, HANSAINVEST und die DEVK Versicherungen haben nun auch ihre Pläne vorgestellt. Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus. Und das Altersvorsorgedepot ist für die private Altersvorsorge in Deutschland definitiv ein großes Ereignis. Die Investmentbranche gerät damit stärker in den Mittelpunkt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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