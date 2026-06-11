Köln (ots) -Die Dreharbeiten zur neuen Family-Entertainment-Serie "Heidi" von RTL und SRF sind in vollem Gange. Mit Christian Kohlund als Alpöhi, Heike Makatsch als Fräulein Rottenmeier und Charly Hübner als Herr Sesemann setzt die Weitererzählung des weltberühmten Stoffes auf ein hochkarätiges Ensemble. In der Titelrolle steht Nachwuchsdarstellerin Neah Hefti vor der Kamera, János de Weck übernimmt die Rolle des Peter. Bereits gedreht wurde in Köln und Umgebung. In den kommenden Monaten dient das schweizerische Bergell als eindrucksvolle und aufregende Naturkulisse.Ein Foto des Hauptcasts steht unter diesem Link im Media Hub zum Download bereit.Die Serie knüpft an die bekannten Ereignisse der literarischen Vorlage von Johanna Spyri an und begleitet Heidi auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden. Zwischen Freiheit, Verantwortung und neuen Lebenswelten muss sie ihren eigenen Platz finden - weit über das vertraute Leben ihrer Berg-Alm hinaus.Weitere zentrale Rollen übernehmen Lotte Engels (Klara) und Dominique Devenport (Peters Mutter Brigitte). Ergänzt wird das Ensemble unter anderem durch Roeland Wiesnekker, Matthias Britschgi, Esther Gemsch, Selina Furrer, Laila Nielsen, Mael Gallati, Philippe Graber, Nicola Perot und Ron Antony Renzenbrink.Regie führen Johannes Bachmann (u. a. "Tschugger") und Isa Prahl ("Deutsches Haus"). Das Serienkonzept stammt von Head-Autorin Valentina Brüning, die die Drehbücher gemeinsam mit den Schweizer Autorinnen Seraina Nyikos und Béatrice Huber schrieb.Die visuelle Umsetzung verantworten unter anderem an der Kamera Tobias Dengler ("Davos 1917") und Pascal Reinmann sowie Szenenbildnerin Marion Schramm ("Winter Palace") verantwortlich.Für die ausführende Produktion zeichnet der Zürcher Produzent Christoph Daniel mit der Schweizer Produktionsfirma DCM verantwortlich. Produzent seitens des koproduzierenden Studios Gaumont ist Rainer Marquass. Als Executive Producer für Gaumont agieren Sabine de Mardt, Andreas Bareiss, Dr. Andreas Bareiss und Sidonie Dumas. Als Executive Producer für DCM fungieren Marc Schmidheiny und Alexandra Bauermeister. Die redaktionelle Verantwortung bei RTL Deutschland liegt bei Brigitte Kohnert (Executive Producer) unter der Leitung von Hauke Bartel, Senior Vice President Fiction.Die Ausstrahlung von "Heidi" ist für 2027 vorgesehen. Gefördert wird die Produktion in Deutschland durch die Film- und Medienstiftung NRW und den German Motion Picture Fund sowie in der Schweiz durch den Teleproduktions-Fonds und unterstützt durch den Kanton Graubünden.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Larissa Maly | Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74417 | larissa.maly@rtl.deJanine Stein | Leitung Kommunikation RTL+ Business / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74410 | janine.stein2@rtl.deJosefina Lohmann | Bildredakteurin | T: +49 221 456-74283 | Josefina.Lohmann@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6292431