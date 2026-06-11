Die Aktien von Kontron profitieren am Donnerstag von frischer Übernahmefantasie. Der Großaktionär Ennoconn hat die 30 Prozent-Schwelle überschritten und will den restlichen Aktionären nun ein Pflichtangebot zur Übernahme machen. Der Angebotspreis soll bei 23,50 Euro je Aktie liegen. Geht da noch mehr? AKTIONÄR-LESER wissen: Die Offerte stand schon seit gut einem Monat im Raum. Der Angebotspreis liegt nur 2,4 Prozent über dem Schlusskurs vom 9. Juni und nach Angaben von Ennoconn über dem gesetzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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