Ben Ritchie, Head of Developed Market Equities bei Aberdeen Investments, kommentiert die Aussichten für den geplanten Börsengang von SpaceX: Das vielbeachtete Börsendebüt von SpaceX dürfte einen Wendepunkt für die Kapitalmärkte darstellen. Bei einer angestrebten Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar wäre das Unternehmen nicht nur der grösste Börsengang in der Geschichte, sondern auch eines der höchstbewerteten jemals gelisteten Unternehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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