© Foto: Harald Tittel - picture alliance/dpaBelgien und Dänemark geben grünes Licht für Teslas FSD-System. Die jüngsten Entscheidungen könnten weitreichende Folgen haben.Tesla hat die Genehmigung erhalten, seine Fahrerassistenzsoftware FSD (Full Self-Driving Supervised) in Belgien anzubieten, wie Reuters berichtet. Damit setzt der Elektroautobauer seine Expansion auf dem europäischen Markt fort und erreicht einen weiteren Meilenstein bei der Einführung der Technologie. Die Freigabe wurde von Annick De Ridder, Verkehrsministerin der belgischen Region Flandern, unterzeichnet. Tesla hatte zuvor eine Reihe von Tests im Land absolviert. Die Ministerin bestätigte die Entscheidung auf der Plattform X und erklärte: "I just signed the …
Enthaltene Werte: US88160R1014Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE