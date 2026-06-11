München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Space Exploration Technologies (ISIN US84615Q1031/ WKN A42D4F) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Anleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Nach jahrelangen Spekulationen habe SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) die offiziellen Börsengangsunterlagen eingereicht und plane das Nasdaq-Listing unter dem Kürzel SPCX für den 12. Juni 2026. Geplant seien 555 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar je Aktie. Das angestrebte Emissionsvolumen betrage bis zu 75 Milliarden US-Dollar, was den Börsengang zum potenziell größten der Geschichte machen würde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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