NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Toby Ogg analysierte die Oracle-Geschäftszahlen am Donnerstag hinsichtlich ihrer Rückschlüsse für SAP. Der Schwung bei den Cloud-Apps der Amerikaner habe erstmals in diesem Geschäftsjahr etwas nachgelassen. Dies sende auch ein leicht negatives Signal für die kurzfristigen Aussichten der Walldorfer in ihrem Enterprise-Geschäft. Ogg erinnerte daran, dass der jüngste Microsoft-Bericht ähnlich zu werten gewesen sei./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007164600
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 09:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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