Gute Nachrichten für die Allianz. Eine wichtige Versicherungssparte hat im deutschen Heimatmarkt die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft - und das erstmals seit 2021. Damit hellt sich das Marktumfeld in diesem Bereich wieder deutlich auf. Die Aktie des Versicherers hat ohnehin bereits wieder zu alter Stärke zurückgefunden.Das Wichtigste kurz und knapp• Die deutsche Schaden- und Unfallversicherung ist 2025 kräftig gewachsen.• Besonders wichtig: Die Kfz-Versicherung kehrte in die Gewinnzone zurück.• Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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