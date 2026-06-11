Shell Recharge hat in Berlin 19 neue Schnellladestandorte in Betrieb genommen. Die neuen Ladepunkte befinden sich an Shell-Tankstellen sowie auf Parkplätzen von Rewe- und Penny-Märkten und bieten je nach Standort bis zu 300 kW Ladeleistung. Rechnerisch ergeben sich aus der von Shell veröffentlichten Standortliste 74 neue Ladepunkte. Davon befinden sich acht Ladepunkte an zwei Shell-Tankstellen, 46 Ladepunkte an elf Rewe- und 20 Ladepunkte an sechs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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