Die BioNTech-Aktie gehört aktuell nicht zu den spannendsten Werten im Biotechnologiesektor. Nach den starken Schwankungen der vergangenen Jahre bewegt sich der Kurs seit Monaten weitgehend seitwärts und eher mit absteigender Tendenz. Zwar sorgen Fortschritte in der Krebsforschung regelmäßig für positive Schlagzeilen, doch nachhaltige Impulse für die Aktie bleiben bislang aus. Hohe Bewertung begrenzt kurzfristiges Potenzial Auch die jüngsten Daten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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