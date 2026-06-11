Die SAP-Aktie geriet am heutigen Donnerstag deutlich unter Druck und verliert aktuell um fast 5 Prozent. Neben der schwachen Stimmung im Technologiesektor belasteten auch die jüngsten Oracle-Zahlen. Trotz starker Ergebnisse sorgten vor allem die hohen Investitionen in KI und Cloud-Infrastruktur für Verunsicherung. Anleger befürchten, dass der KI-Wettlauf kurzfristig auf die Profitabilität der Unternehmen drücken könnte. JPMorgan bestätigt "Neutral" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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