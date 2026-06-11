© Foto: AdobeStockDie Korrektur im Edelmetallsektor nähert sich ihrem großen Finale. Gold, Silber oder auch Platin geraten immer stärker unter Druck. Kommt es zu einem gewaltigen Abverkauf? Der Platinpreis verliert bereits den Halt.Platinpreisentwicklung aktuell - "Weihnachts-Rallye" komplett abverkauft Als der Platinpreis im Dezember des vergangenen Jahres die 1.750 US-Dollar überwinden konnte, öffnete sich dem Edelmetall die Tür für eine gewaltige Rallye. Kurzzeitig kam sogar die Marke von 3.000 US-Dollar in Reichweite. Doch einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten den Vorstoß über die 3.000 US-Dollar. Der Platinpreis kippte nach unten. Die 1.750 US-Dollar gerieten zuletzt erneut in den Fokus des Marktes. …
Enthaltene Werte: EU0009652759,XD0002747026,XD0002746952,XD0002876395,XD0009982303,XC0005705501,XC0009656965,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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