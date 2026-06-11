Durch die neue Zusammenarbeit wird das globale Zahlungsnetzwerk von Visa in eine der größten KI-Plattformen integriert; Ziel ist es, nahtlose und sichere Transaktionen sowie vielfältigere KI-gestützte Anwendungsfälle in allen von Agenten unterstützten Handelsumgebungen zu ermöglichen

Visa (NYSE: V) gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit OpenAI bekannt, um sichere Visa-Zahlungen im Bereich des agentischen Handels zu ermöglichen und so nahtlose und vertrauenswürdige Zahlungen innerhalb von OpenAI zu gewährleisten. Die Unternehmen gaben dies auf dem Visa Payments Forum in San Francisco bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Visa sein globales Netzwerk, seine Identitätsprüfungsfunktionen und seine Sicherheitsinfrastruktur zur Verfügung stellen, um agentenbasierte Handelserlebnisse zu unterstützen und so Verbrauchern und Unternehmen zu helfen, vertrauensvoll miteinander zu interagieren und Geschäfte abzuwickeln.

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Die Zusammenarbeit ist Teil der umfassenderen Initiative "Visa Intelligent Commerce", deren Schwerpunkt darauf liegt, sichere Zahlungsmöglichkeiten auf neue digitale Umgebungen auszuweiten. Gemeinsam werden Visa und OpenAI zudem eine Reihe von Unternehmensanwendungen untersuchen, darunter auf Entwickler ausgerichtete Lösungen auf Basis von Codex sowie stärker automatisierte und dialogorientierte Arbeitsabläufe, da sich die KI zunehmend zu einer wichtigen Schnittstelle für digitale Interaktionen entwickelt.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Zahlungsfunktionen von Visa in die Anwendungen von OpenAI integriert, wodurch Entwickler und Händler eine optimierte Möglichkeit erhalten, von Agenten initiierte Visa-Zahlungen zu akzeptieren. Gemeinsam mit OpenAI wird Visa die zugrunde liegenden Netzwerk-, Tokenisierungs- und Risikomanagementfunktionen bereitstellen, die vertrauenswürdige und sichere Transaktionen ermöglichen.

Transaktionen unterliegen klar definierten Benutzerberechtigungen, Richtlinien und Kontrollen, wie beispielsweise Ausgabenobergrenzen, Händlerkategorien oder erforderliche Genehmigungen. Bei den Transaktionen kommen tokenisierte Visa-Zugangsdaten sowie Echtzeit-Autorisierungen und Betrugsüberwachung zum Einsatz, wodurch neue, KI-gestützte Zahlungserlebnisse ermöglicht werden, die ein hohes Maß an Sicherheit und Verbraucherschutz gewährleisten.

"Künstliche Intelligenz wird den Handel tiefgreifender verändern als es das Internet oder die Mobilfunktechnologie jemals getan haben", sagte Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer bei Visa. "Da KI-Agenten zunehmend zu aktiven Akteuren in der Wirtschaft werden, liegt der Schwerpunkt von Visa darauf, sicherzustellen, dass Transaktionen vertrauenswürdig, sicher und reibungslos ablaufen. Genau diese Infrastruktur bauen wir gemeinsam mit Partnern wie OpenAI auf."

"Der Handel wird an viel mehr Orten und auf viel vielfältigere Weise stattfinden als heute, und Agenten werden eine immer wichtigere Rolle dabei spielen, Menschen bei der Erledigung geldbezogener Aufgaben zu unterstützen von Einkäufen und Zahlungen bis hin zu komplexeren Transaktionen", sagte Marco Mahrus, Head of Partnerships, Commerce bei OpenAI. "Durch die Integration mit Visa Intelligent Commerce schaffen wir die Infrastruktur für sichere, transparente und vom Nutzer gesteuerte Transaktionen mit KI-Agenten. So ermöglichen wir es den Menschen, KI-Agenten noch besser zu nutzen, und geben ihnen gleichzeitig die Gewissheit, dass Zahlungen sicher und zuverlässig abgewickelt werden."

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsstellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unser Ziel besteht darin, die Welt durch das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einbeziehen, jeden überall fördern und wir betrachten den Zugang zu diesen Möglichkeiten als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

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