Die Aktie der Deutschen Telekom bewegt sich seit Mitte April in einer vergleichsweise engen Handelsspanne zwischen 27 und 29 €. Am Donnerstag verliert das Papier aktuell rund -2,6% und notiert bei 27,80 €. Die zentrale Frage lautet daher: Ist die Aktie auf diesem Niveau attraktiv bewertet? Erneute Mediengerüchte über Fusion mit T-Mobile US Für die jüngste Kursschwäche machen Marktbeobachter erneut Spekulationen über eine mögliche gesellschaftsrechtliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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