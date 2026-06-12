Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die agentenbasierte KI-Plattform von CommodityAI mit der Beratungserfahrung der Pyxis Group und von Principia Consulting im Rohstoffbereich sowie deren Fachwissen bei der Implementierung von CTRM- und ETRM-Lösungen kombiniert, um den globalen Rohstoffhandel zu modernisieren.

Die Pyxis Group, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für die Rohstoffbranche, gab heute gemeinsam mit ihrem Joint-Venture-Partner Principia Consulting eine strategische Partnerschaft mit CommodityAI bekannt, der agentenbasierten KI-Plattform, die speziell für den physischen Rohstoffhandel entwickelt wurde. Die drei Unternehmen werden zusammenarbeiten, um Rohstoffhändlern, Produzenten und industriellen Abnehmern dabei zu helfen, ihre Handelsabläufe zu modernisieren und das volle Potenzial der KI auszuschöpfen.

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Eine Partnerschaft, die auf einem konkreten betrieblichen Problem basiert

Der physische Rohstoffhandel läuft über E-Mail, Dokumente und Chat. Verträge, Nominierungen, Bestätigungen und die Kommunikation mit Geschäftspartnern laufen täglich über unstrukturierte Kanäle doch die CTRM- und ERP-Systeme, auf denen der Handelsbetrieb basiert, benötigen strukturierte, präzise Daten, um zu funktionieren. Die Kluft zwischen diesen beiden Realitäten führt zu manuellem Arbeitsaufwand, Abgleichfehlern und erheblichen operativen Risiken.

CommodityAI geht dieses Problem direkt an. Die KI-Agenten des Unternehmens agieren an der Schnittstelle zwischen Kommunikation und Systemen sie lesen unstrukturierte Informationen aus, gleichen diese ab und schreiben strukturierte Datensätze zurück in die CTRM- und ERP-Plattformen, in denen Handels- und Betriebsdaten gespeichert sind. Das Ergebnis sind sauberere Daten, eine schnellere Verarbeitung und eine zuverlässige Grundlage für anspruchsvolle Analysen.

Die Pyxis Group und Principia Consulting verfügen über die erforderliche Beratungs- und Implementierungserfahrung, um diese Technologie erfolgreich einzusetzen. Pyxis unterstützt weltweit Händler und Handelsunternehmen im Bereich der Vermögenswerte bei der Geschäftstransformation, bei Fusionen und Übernahmen, bei der Implementierung von CTRM- und ERP-Systemen, bei der Einführung von KI sowie bei organisatorischen Veränderungen. Principia, einer der Integrationspartner von ION Commodities, verfügt über fundierte Implementierungskompetenz in Bezug auf die wichtigsten CTRM-, ETRM- und ERP-Plattformen, die heute branchenweit zum Einsatz kommen.

Gemeinsam bieten die drei Unternehmen ihren Kunden ein ganzheitliches Leistungsspektrum, das Strategie, Umsetzung und intelligente Automatisierung umfasst und den gesamten Weg von der betrieblichen Optimierung bis hin zur KI-gestützten Transformation abdeckt.

Aufbau der Datenbasis als Erstes

Viele Rohstoffunternehmen nähern sich dem Thema KI mit dem Ziel, Analysen durchzuführen, stellen jedoch schnell fest, dass eine schlechte Datenqualität den entscheidenden Engpass darstellt. Strukturierte, zuverlässige Daten sind die Voraussetzung für prädiktive Analysen, maschinelles Lernen und automatisierte Risikoüberwachung. Die Partnerschaft ist auf diesen Ablauf ausgerichtet: Zunächst wird anhand der strukturierten Daten von CommodityAI die Grundlage geschaffen, die Kunden benötigen, und im Zuge der Weiterentwicklung ihrer Programme werden dann fortschrittliche Analyse- und KI-Funktionen hinzugefügt.

Dieser Ansatz spiegelt die praktische Realität wider, mit der die meisten Teams im Rohstoffbereich derzeit konfrontiert sind: Sie müssen hohe Transaktionsvolumina und veraltete Arbeitsabläufe bewältigen und stehen unter zunehmendem Druck, mit schlankeren Teams mehr Leistung zu erbringen.

Geografische Präsenz in den wichtigsten Handelszentren

Mit ihren drei Unternehmen ist die Partnerschaft in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten und Südostasien vertreten und deckt damit die wichtigsten Rohstoffhandelszentren ab, in denen die Kunden tätig sind und in denen der Bedarf an betrieblicher Modernisierung zunimmt.

Zitate

"Unsere Kunden betreiben physische Handelsgeschäfte, bei denen die meisten Daten nach wie vor in Form von E-Mails, Dokumenten und Chat-Nachrichten eingehen. Durch die Zusammenarbeit mit Pyxis und Principia können wir diese Technologie mit der Beratungs- und Implementierungserfahrung verbinden, die diese Unternehmen über Jahrzehnte im Rohstoffbereich aufgebaut haben. Gemeinsam können wir unseren Kunden helfen, operative Probleme zu überwinden und intelligente, automatisierte Arbeitsabläufe zu etablieren und zwar auf eine Weise, die nachhaltig ist."

- Philip Koenig, CEO und Mitbegründer von CommodityAI

"CommodityAI war die beste Lösung für die operativen Herausforderungen, mit denen unsere Kunden konfrontiert sind. Die Partnerschaft vereint die Beratungskompetenz von Pyxis, die umfassende Erfahrung von Principia bei der CTRM-Implementierung und die Technologie von CommodityAI auf eine Weise, die eine echte End-to-End-Lösung darstellt. Wir können unsere Kunden nun von der Strategie bis zur Inbetriebnahme unterstützen und zwar in allen wichtigen Märkten, in denen wir tätig sind."

- Kunal Ramtri, Managing Director, Pyxis Group

"Der Rohstoffhandel befindet sich an einem Wendepunkt. Unternehmen wissen, dass sie sich modernisieren müssen, doch der Weg von veralteten Prozessen hin zu KI-gestützten Abläufen erfordert sowohl die richtige Technologie als auch das richtige Implementierungs-Know-how, um dies erfolgreich umzusetzen. Diese Partnerschaft bietet Kunden genau diese Kombination die intelligente Automatisierung von CommodityAI in Verbindung mit dem Plattform-Know-how von Principia und der umfassenden Markt- und Beratungskompetenz von Pyxis. Wir freuen uns darauf, dies auf den Markt zu bringen."

- Doug Gyani, CEO, Principia Consulting

Über die Pyxis Group

Die Pyxis Group ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für die Rohstoffbranche. Das Unternehmen arbeitet mit asset-backed Händlern, Handelsunternehmen und rohstofforientierten Firmen in den Bereichen Geschäfts- und Technologietransformation, M&A, CTRM- und ERP-Implementierung, Einführung von KI sowie organisatorischem Wandel zusammen in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten und Südostasien. Weitere Informationen zur Pyxis Group finden Sie unter https://www.pyxisadvisory.com/.

Über Principia Consulting

Principia Consulting ist ein auf Implementierungen spezialisiertes Unternehmen mit fundierter Expertise in den wichtigsten CTRM-, ETRM- und ERP-Plattformen. Als einer der Integrationspartner von ION Commodities bringt Principia weltweit bewährte Umsetzungsfähigkeiten in komplexe Rohstofftechnologieprojekte ein. Weitere Informationen zu Principia Consulting finden Sie unter https://principia-consulting.com/.

Über CommodityAI

CommodityAI ist die agentenbasierte KI-Plattform für den Handel mit physischen Rohstoffen. Die Plattform setzt KI-Agenten ein, die unstrukturierte Kommunikationsinhalte E-Mails, Dokumente und Chats auswerten, die Informationen abgleichen und strukturierte Daten zurück in die CTRM- und ERP-Systeme schreiben, auf die Rohstoffunternehmen setzen. CommodityAI hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Weitere Informationen zu CommodityAI finden Sie unter https://www.commodityai.io/.

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