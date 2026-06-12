Eskay Creek, eine der womöglich hochgradigsten Edelmetallminen der Welt, auf dem Weg zur Gold- und Silberproduktion.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Skeena Gold & Silver Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Skeena Gold & Silver Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 12.06.2026, 5:44 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Rohstoffunternehmen gibt es Phasen, in denen Bohrergebnisse, Studien und Genehmigungen im Vordergrund stehen. Und es gibt Phasen, in denen aus einer Vision ein konkretes Bauprojekt wird. Skeena Gold + Silver Limited (WKN: A3CRER) befindet sich genau in dieser entscheidenden Übergangsphase. Das Unternehmen arbeitet daran, das historische Eskay Creek-Projekt im Golden Dreieck von British Columbia als moderne Gold-Silber-Mine neu zu starten.

Für Anleger ist das eine andere Ausgangslage als bei vielen frühen Explorationswerten. Skeena ist nicht mehr nur eine reine Entdeckungsstory. Eskay Creek ist vollständig genehmigt, befindet sich im Bau und soll nach Unternehmensplanung im zweiten Quartal 2027 die erste Produktionund den ersten Cashflow erreichen. Die kommerzielle Produktion wird im dritten Quartal 2027erwartet. Diese Zeitachse bleibt ein zentrales Element der Unternehmensstory.

Gold und Silber - zwei starke Rohstoffe in einem Projekt!

Skeena Gold + Silver Limited (WKN: A3CRER) bietet Investoren eine seltene Kombination: Gold als klassisches Krisen-, Währungs- und Vermögensmetall sowie Silber als Edelmetall mit zusätzlicher industrieller Bedeutung. Gerade diese Mischung macht Eskay Creek besonders interessant. Das Projekt ist kein reines Goldprojekt und auch kein klassisches Silberprojekt, sondern eine hochgradige Gold-Silber-Lagerstätte, deren wirtschaftliches Profil wesentlich von beiden Metallen geprägt wird.

Die frühere Mine Eskay Creek gehörte historisch zu den außergewöhnlichsten Edelmetallminender Welt. Zwischen 1994 und 2008 wurden dort rund 3,3 Millionen Unzen Gold und rund 160 Millionen Unzen Silber gefördert. Die historischen Durchschnittsgehalte lagen bei rund 45 Gramm Gold je Tonne und etwa 2.224 Gramm Silber je Tonne. Solche Werte sind im modernen Bergbau selten und erklären, warum Eskay Creek auch heute noch einen besonderen Ruf besitzt.

Quelle: Skeena Gold & Silver Ltd.

Solche Werte sind im modernen Bergbau selten und erklären, warum Eskay Creek auch heute noch einen besonderen Ruf besitzt.

Eskay Creek - aus historischer Stärke wird ein moderner Tagebau!

Der entscheidende Unterschied zur Vergangenheit liegt im neuen Ansatz. Die historische Eskay Creek-Mine war ein hochgradiger Untertagebetrieb. Skeena plant heute die Wiederbelebung als konventionellen Tagebau mit Verarbeitung vor Ort und Verkauf eines Gold-Silber-Konzentrats an externe Schmelzen. Damit sollen größere Erzvolumina erschlossen und die alte Bergbaugeschichte in eine moderne Produktionsplattform überführt werden.

Die Lage im Golden Triangle ist dabei ein wichtiger Pluspunkt. Die Region im Nordwesten von British Columbia zählt zu den bekanntesten und rohstoffreichsten Bergbaudistrikten Kanadas. In der Umgebung liegen weitere bedeutende Projekte und Minen. Zudem verfügt Eskay Creek über eine strategisch wertvolle Infrastrukturposition mit Straßenzugang und Nähe zur regionalen Stromversorgung.

Quelle: Skeena Gold & Silver Ltd.

Noch wichtiger: Skeena Gold + Silver Limited (WKN: A3CRER) ist kein frühes Konzeptprojekt mehr. Per 28. Februar 2026 war Eskay Creek nach Unternehmensangaben bereits zu 49% fertiggestellt, zugleich waren 66% der gesamten Projektkosten vertraglich gebunden. Die aktualisierte Baukostenschätzung für 2026 beläuft sich auf 659 Millionen USD einschließlich rund 35 Millionen USD Kostenpuffer. Gegenüber der Machbarkeitsstudie 2023 mit 560 Millionen USD bedeutet dies zwar eine höhere Kostenbasis, die neue Schätzung berücksichtigt jedoch finale Genehmigungsauflagen, Vereinbarungen mit lokalen Interessengruppen, Inflationseffekte und Erkenntnisse aus der frühen Bauphase.

Q1-2026: Nicht Gewinn, sondern Baufortschritt zählt!

Das erste Quartal 2026 sollte deshalb nicht wie bei einem produzierenden Minenunternehmen gelesen werden. Skeena steht noch vor dem Umsatz- und Gewinnstadium. Aussagekräftig sind in dieser Phase vor allem Projektfortschritt, Kostenkontrolle, Finanzierung, Genehmigungen, Bauzeitplan und Risikoreduktion.

Im Mittelpunkt standen im Quartal intensive Bau- und Infrastrukturarbeiten. Dazu zählen Vorbereitungen im künftigen Tagebaubereich, Arbeiten an Wasseraufbereitungsanlagen, die Weiterentwicklung des permanenten Camps, Maßnahmen an der Prozessanlage, Arbeiten an elektrischen Installationen und Fortschritte bei der Anbindung an die Stromversorgung. Auch die Zugangsinfrastruktur wurde weiter verbessert. Nach Unternehmensangaben wurden alle erforderlichen Brücken entlang der Zugangsstraße zur Mine fertiggestellt.

Gerade diese scheinbar nüchternen Details sind im Bergbau entscheidend. Eine Mine entsteht nicht durch eine einzelne große Meldung, sondern durch viele operative Schritte: Straßen, Brücken, Strom, Wasser, Lager, Genehmigungsauflagen, technische Planung, Bauverträge und Kapital. Genau hier hat Skeena Gold + Silver Limited (WKN: A3CRER) in den vergangenen Monaten sichtbar geliefert.

Finanzierung stärkt die Umsetzung von Eskay Creek!

Ein großer Bewertungsfaktor bei Entwicklungsunternehmen ist die Finanzierung. Viele Rohstoffprojekte scheitern nicht an fehlendem Metall im Boden, sondern an unzureichendem Kapital, ungünstigen Finanzierungsbedingungen oder Verwässerung. Skeena hat in diesem Punkt wichtige Schritte abgeschlossen.

Bereits im Oktober 2025 schloss das Unternehmen eine Bought-Deal-Eigenkapitalfinanzierung über brutto rund 143,8 Millionen CAD ab. Noch bedeutender war die im April 2026 abgeschlossene Platzierung von 750 Millionen USD Senior Secured Notes. Die Mittel dienen unter anderem dazu, 66,67% des bestehenden Gold-Streams für 184 Millionen USD zurückzukaufen, Zinsen für 18 Monate über ein Reservekonto in Höhe von 94 Millionen USD vorzuhalten und rund 470 Millionen USD für die weitere Eskay Creek-Bauphase, allgemeine Unternehmenszwecke und Transaktionskosten bereitzustellen.

Diese neue Struktur ist aus Unternehmenssicht strategisch wichtig: Sie ersetzt frühere, noch nicht gezogene Finanzierungsfazilitäten, verbessert nach Angaben von Skeena die finanzielle Flexibilität und erhöht die künftige Beteiligung des Unternehmens an Goldpreisen und Produktion aus Eskay Creek. Für Investoren bedeutet das: Das Projekt ist zwar weiterhin ein Bau- und Entwicklungsprojekt, aber Skeena hat einen wesentlichen Finanzierungsschritt auf dem Weg zur geplanten Produktion 2027 umgesetzt.

Warum Eskay Creek zu den spannendsten Gold-Silber-Projekten Nordamerikas zählt:

Laut Unternehmensangaben soll Eskay Creek nach ihrer Inbetriebnahme zu den hochgradigsten und kostengünstigsten Tagebau-Edelmetallminen der Welt zählen. Die Projektseite des Unternehmens nennt für die ersten zehn Jahre eine durchschnittliche Jahresproduktion von 260.000 Unzen Gold und 7,65 Millionen Unzen Silber beziehungsweise 370.000 Unzen Goldäquivalent. Die Lebensdauer-All-in-Sustaining-Costs werden dort mit 687 USD je Goldäquivalent-Unze angegeben, jeweils auf Basis der in der Unternehmensdarstellung genannten Preisannahmen.

Diese Kennzahlen bleiben zukunftsgerichtet und beruhen auf Studien, Annahmen und technischen Modellen. Sie sind keine Garantie für künftige Produktion, Kosten oder Rentabilität. Genau deshalb ist der aktuelle Baufortschritt so wichtig: Je näher Eskay Creek an die Inbetriebnahme rückt, desto stärker verschiebt sich die Diskussion von der reinen Projektfantasie zur operativen Umsetzung.

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Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/skeena-gold-and-silver-construction-of-next-large-canadian-gold-and-silver-mine-underway/

Fazit: Skeena steht vor dem wertentscheidenden Übergang!

Skeena Gold + Silver (WKN: A3CRER) gehört aktuell zu den fortgeschrittensten Gold-Silber-Entwicklern in Nordamerika. Die Story ist klar: ein historisch herausragendes Projekt, eine starke Gold-Silber-Kombination, eine etablierte Bergbauregion, vollständige Genehmigungen, sichtbarer Baufortschritt und eine größere Finanzierungstransaktion, die die Umsetzung von Eskay Creek stützen soll.

Skeena (WKN: A3CRER) hat die Schwelle überschritten, an der aus einer Projektgeschichte eine konkrete Bau- und Produktionsgeschichte wird. Sollte das Unternehmen den aktuellen Zeitplan einhalten und Eskay Creek erfolgreich in Produktion bringen, könnte Skeena den Wandel vom Entwickler zu einem bedeutenden nordamerikanischen Gold- und Silberproduzenten vollziehen. Genau an diesem Übergang dürfte der Markt das Unternehmen in den kommenden Quartalen messen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und Grundlage der redaktionellen Einordnung

• Skeena Gold & Silver, Q1-2026-Finanzbericht / News Release vom 15.05.2026.

• Skeena Gold & Silver, Projektupdate vom 31.03.2026: Eskay Creek 49% fertiggestellt; 66% der Kosten vertraglich gebunden; Produktionsziel Q2 2027.

• Skeena Gold & Silver, News Release vom 10.04.2026 zur 750-Millionen-USD-Senior-Secured-Notes-Finanzierung und zum teilweisen Gold-Stream-Rückkauf.

• Skeena Gold & Silver, Unternehmens-/Projektseite Eskay Creek und Unternehmenspräsentationen.

• Commodity-TV / SRC: bezahlter Videobeitrag zu Skeena Gold & Silver.

• Eigene redaktionelle Einordnung auf Basis öffentlich verfügbarer Unternehmensinformationen; keine proprietären Kursmodelle; keine Kurszielberechnung.

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Projektrisiken bei Skeena / Eskay Creek: Eskay Creek befindet sich trotz fortgeschrittenem Projektstatus noch nicht in kommerzieller Produktion. Aussagen zu Produktionsbeginn, kommerzieller Produktion, Kosten, Produktion, All-in Sustaining Costs, Cashflows, Wirtschaftlichkeit, Projektwert, Reserven, Ressourcen, Metallgehalten und Zeitplänen sind zukunftsgerichtet und hängen von zahlreichen Annahmen ab. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Kostensteigerungen, Verzögerungen, technische Probleme oder ungünstige Metallpreise können die Wirtschaftlichkeit und die Aktie erheblich belasten.

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