FACC: Lifecycle-Partner für OEMs, Airlines & Leasinggesellschaften

Anzeige / Werbung

FACC kombiniert Komponentenfertigung mit MRO-Services an den Standorten Österreich und U.S. und schafft dadurch wiederkehrende Erlöse über den gesamten Flugzeug-Lebenszyklus. Die vertikale Integration von Engineering, Produktion und Wartung differenziert das Unternehmen von reinen Produktionsunternehmen. Als Composite-Experte ist FACC dabei besonders gut auf den wachsenden Anteil von Verbundwerkstoffen in modernen Flugzeugen ausgerichtet.

Marktpotenzial

$311 Mrd. globaler Services-Markt bis 2044 (Airbus GSF),

Bis 2044 wird sich die weltweite Flotte von rund 28.000 auf über 49.000 Flugzeuge nahezu verdoppeln.

Wachstumstreiber

Verzögerte Auslieferungen verlängern die Betriebszeiten bestehender Flotten, höhere Auslastung erhöht den Wartungsbedarf. Neue Flugzeuggenerationen wie B787, A350 und A220 setzen verstärkt auf Verbundwerkstoffe - ein Bereich, in dem FACC als Composite-Experte positioniert ist.

Wettbewerbsvorteil: Dreifachkompetenz

Mit Entwicklungs-, Produktions- und Wartungszulassungen erfüllt FACC die Anforderungen von OEMs und Betreibern. Kaum ein reiner MRO-Anbieter verfügt über diese Zertifizierungsbreite.

Der entscheidende Vorteil gegenüber klassischen MRO-Betrieben: FACC kann bei komplexen Schäden eigene Repair-Designs entwickeln, verfügt über eigene Material- und Tooling-Kapazitäten und erzielt dadurch kürzere Durchlaufzeiten.

ROI für Airlines

Teure Neubeschaffungen und Komplettaustausche lassen sich vermeiden. Ein Flugzeug am Boden verursacht je nach Typ sechsstellige Verluste pro Tag - kürzere Ausfallzeiten sind damit direkt betriebswirtschaftlich relevant. Dazu sinkt die Abhängigkeit von OEM-Lieferketten.

Verbundwerkstoff-Expertise als strategisches Asset

35+ Jahre Erfahrung mit Verbundwerkstoffen sind wichtig, weil Schäden an solchen Bauteilen oft größere Reparaturen erfordern - einfache punktuelle Reparaturen wie bei Metall sind nicht vergleichbar. Bei unzureichender Repair-Kompetenz empfehlen Versicherer oft den Komplettaustausch ganzer Panels oder Tragflächensektionen. B787 und A350 haben bereits Composite-Anteile von über 50% der Strukturmasse - Tendenz steigend. Die Nachfrage nach Smart Repair-Lösungen wächst entsprechend.

Effizientere Flotten, wiederkehrende Services

Seit 2001 operative Partnerschaft: 7.500+ Winglets produziert, 2.500+ Flugzeuge modifiziert, 1.500+ Reparaturen durchgeführt. Durch Blended und Split Scimitar Winglets wurden bislang rund 17,8 Milliarden Gallonen Treibstoff eingespart. Einzelne Airlines berichten von ca. 3% Einsparung pro Flug - bei einer typischen Transkontinentalverbindung rund 150 Gallonen pro Flug bzw. mehr als 100.000 Gallonen pro Flugzeug und Jahr. Bei einer Flugzeug-Lebensdauer von 25-30 Jahren entstehen aus solchen Installationen langfristige, wiederkehrende Service-Erlöse.

Weitere MRO-Geschäftsfelder

Neben Reparatur und Modifikation von Flugzeugstrukturen bietet FACC Kabinen-Upgrades in der Commercial und Business Aviation an.

Im Triebwerksbereich hat FACC einen Mehrjahresvertrag mit Pratt & Whitney Canada Corp. (P&WC) zur Reparatur und Überholung von Triebwerksgehäuse unterzeichnet - und entwickelt sich damit zum Komplettanbieter von der Entwicklung und Produktion bis zur Wartung. Die Arbeiten erfolgen an den Standorten in Oberösterreich.

"P&WC ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung und Servicierung von Flugzeugtriebwerken. Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit auf eine neue Ebene zu heben und uns als Anbieter im MRO-Bereich zu etablieren." kommentiert Robert Machtlinger, CEO FACC AG

Diversifiziertes Portfolio

Partnerschaften mit Airbus, Boeing, COMAC, Embraer, Bombardier, Pratt & Whitney Canada und Rolls-Royce minimieren das Plattform-Risiko. Die breite Zertifizierungsbasis ist dabei nicht nur Differenzierungsmerkmal, sondern aktiver Akquisitionsvorteil - Airlines und OEMs fordern diese Zulassungen als Grundvoraussetzung.

Advanced Air Mobility: Nächste Wachstumsphase

Urban Air Mobility und Logistikdrohnen gelten als einer der strukturell bedeutsamsten Wachstumsmärkte der kommenden Jahrzehnte. FACC ist bereits heute Entwicklungs- und Produktionspartner für führende AAM-Unternehmen: im Passagierbereich mit Archer und EVE, im Logistik-Sektor mit weiteren Partnern. Das Ziel ist dabei dasselbe wie in der klassischen Aviation - FACC will sich auch hier als Lifecycle-Partner etablieren: von der Entwicklung und Produktion über Modifikation bis hin zu Wartung und Reparatur. Erfahrung mit modernen Leichtbaumaterialien, Zertifizierungs-Know-how und die bestehende MRO-Infrastruktur sind dabei direkt übertragbar und verschaffen FACC gute Position in diesem Markt.

Fazit

FACC positioniert sich in einem strukturell wachsenden Markt mit Fähigkeiten, die nicht beliebig replizierbar sind. Die Kombination aus Engineering-Tiefe, Composite-Kompetenz und Zertifizierungsbreite schafft echte Differenzierung.

----



Lassen Sie sich in den Verteiler für FACC oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler FACC" und/oder "Nebenwerte".



FACC

ISIN: AT00000FACC2

WKN: A1147K

https://www.facc.com



Quellen

https://kpmg.com/de/de/themen/digital-transformation/kuenstliche-intelligenz/studie-generative-ki-in-der-deutschen-wirtschaft-2025.html

https://www.facc.com/de/investoren/finanzberichte-facc-investoren

https://press.facc.com/Media_Detail.aspx?id=842429&menueid=15504&l=deutsch

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit FACC existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der FACC. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von FACC können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von FACC einsehen: https://www.facc.com/de/Datenschutzhinweis/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung FACC vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post FACC: Lifecycle-Partner für OEMs, Airlines & Leasinggesellschaften appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AT00000FACC2