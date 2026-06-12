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FRIEDRICH VORWERK gewinnt Auftrag für die Erbringung von Schweißdienstleistungen in Zentralasien



12.06.2026 / 07:17 CET/CEST

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FRIEDRICH VORWERK gewinnt Auftrag für die Erbringung von Schweißdienstleistungen in Zentralasien Tostedt, 12. Juni 2026 - Die 5C-Tech GmbH mit Sitz im niedersächsischen Tostedt, eine Tochtergesellschaft der Friedrich Vorwerk Group SE, hat einen bedeutenden internationalen Auftrag gewonnen: Das Unternehmen liefert seine hochautomatisierte Pipeline-Schweißtechnologie PX-II für eines der derzeit wichtigsten Energieinfrastrukturprojekte Zentralasiens - den Bau der zweiten Linie der Gasfernleitung Beineu-Bozoy-Shymkent in der Republik Kasachstan. Die Pipeline zählt zu den strategisch bedeutendsten Gasfernleitungen Kasachstans. Mit der zweiten Linie (BBS-2) wird die Transportkapazität des rund 1.450 Kilometer langen Systems erheblich gesteigert - von derzeit etwa 15 auf bis zu 30 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr. Das Vorhaben gilt als Schlüsselprojekt für die Versorgungssicherheit im Süden des Landes und für den Gasexport in Richtung China. Vorangetrieben wird der Ausbau im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen dem staatlichen Gasunternehmen QazaqGaz und katarischen Investoren. In diesem anspruchsvollen Umfeld bringt 5C-Tech seine Kerntechnologie für das automatisierte Schweißen großvolumiger Rohre ein. In rund acht Monaten Projektlaufzeit sollen so mehr als 28.000 Schweißnähte mit einem Rohrdurchmesser von 42 Zoll hergestellt werden. Für 5C-Tech unterstreicht das Projekt den eigenen Anspruch, Lösungen der nächsten Generation für den Pipelinebau bereitzustellen. Nach mehreren erfolgreichen Einsätzen der Schweißtechnologie auf Bauvorhaben der Unternehmensgruppe und dem ersten internationalen Einsatz im Nordirak im Jahr 2025 ist Kasachstan der nächste Schritt auf dem internationalen Wachstumskurs des Unternehmens. Herzstück der Lösung ist die firmeneigene PX-II-Doppelbrennertechnologie. Anders als bei vielen traditionellen Verfahren kombiniert 5C-Tech dabei modernste Sensorik, fortschrittliche Algorithmen und hohe Rechenleistung, so dass die Geräte in Echtzeit und vollautomatisch alle Schweißparameter anpassen können. Kontaktdaten FRIEDRICH VORWERK Group SE

Harburger Straße 19

21255 Tostedt

Tel +49 4182 - 29470

ir@friedrich-vorwerk.de

www.friedrich-vorwerk-group.de Vorstand

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