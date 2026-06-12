© Foto: Fabian Sommer - dpaDie Intel-Aktie gehört zu den größten Comeback-Stories des vergangenen Jahres. Trotzdem sind die Papiere kaum in den Portfolios von Großinvestoren zu finden. Genau das könnte die 200%-Rallye weiter antreiben.Die Bank of America hat die Aktie von Chip-Urgestein Intel gleich doppelt hochgestuft: von "Underperform" auf "Kaufen". Nach einer Verdreifachung des Aktienkurses seit Jahresanfang war den Analysten das Kursziel davongelaufen, es wird nun von 96 auf 135 US-Dollar angehoben und liegt somit rund 17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Auslöser für den Sinneswandel der Analysten ist die Überzeugung, dass Intel von zwei Wachstumstrends gleichzeitig profitieren kann: dem Boom bei …
Enthaltene Werte: US4581401001,US67066G1040,US8740391003Den vollständigen Artikel lesen
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