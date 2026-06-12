München (ots) -- Freitag, 12. Juni 2026: "Verblendung" (20:15 Uhr)- Sonntag, 14. Juni 2026: "Big Business - Außer Spesen nichts gewesen" (20:15 Uhr)Die Spielfilmhighlights bei RTLZWEI bieten spektakuläre Thriller, rasante Action und eine trubelige Komödie. Der Freitag läutet das Wochenende mit dem prämierten Thriller "Verblendung" ein, in dem ein Journalist ein geheimnisvolles Verschwinden aufklären soll. Ein Kontrastprogramm liefert die Chaos-Komödie "Big Business - Außer Spesen nichts gewesen" am Sonntagabend. Drei Geschäftsmänner möchten den Deal ihres Lebens machen - doch der Business-Trip läuft anders als geplant.Freitag, 12. Juni 2026Preisgekrönter Thriller: Das Wochenende startet bei RTLZWEI mit nervenaufreibenden Lügenkonstrukten ohne Ausweg. In "Verblendung" (20:15 Uhr) soll Journalist Mikael Blomkvist das Verschwinden von Harriet Vanger aufklären, zu der sich seit 40 Jahren jede Spur verliert. Unterstützung erhält Blomkvist von Hackerin Lisbeth Salander. Auf ihrer Suche stoßen die beiden auf dunkle Familiengeheimnisse, gefährliche Wahrheiten und eine abgelegene Insel. Der düstere Thriller beruht auf dem gleichnamigen Bestseller von Stieg Larsson und ist mit Daniel Craig ("James Bond 007") und Rooney Mara ("Carol", "The Social Network") in den Hauptrollen prominent besetzt. Unter anderem erhielt der Film eine Oscar-Auszeichnung in der Kategorie "Bester Schnitt" sowie vier weitere Oscar-Nominierungen. Regie-Visionär David Fincher erzielte darüber hinaus mit "Sieben" oder "Fight Club" internationale Erfolge.Auch im Anschluss geht es mitreißend weiter. Die CIA-Agentin Evelyn Salt (Angelina Jolie) wird im Action-Kracher "Salt" (23:30 Uhr) fälschlicherweise beschuldigt, eine russische Spionin zu sein und ein Attentat auf den amerikanischen Präsidenten zu planen. Um die Verschwörung aufzudecken, muss Salt auf ihre Erfahrung als Geheimagentin setzen und ihren CIA-Kollegen einen Schritt voraus sein. Der Agententhriller verspricht überraschende Wendungen, actionreiches Tempo und Spannung bis zum Schluss.Sonntag, 14. Juni 2026Turbulente Komödie: Der Sonntagabend beginnt stürmisch und humorvoll. Die US-amerikanische Underdog-Komödie"Big Business - Außer Spesen nichts gewesen" (20:15 Uhr) spielt vorrangig in Berlin und wurde vom Studio Babelsberg koproduziert. Unternehmer Dan Trunkman (Vince Vaughn) begibt sich mit zwei Kollegen nach Europa, um das Geschäft seines Lebens abzuschließen. Was vielversprechend wirkt, wird für das Trio zum Desaster: Eine Prügelei auf dem Oktoberfest, missglückte Hotelbuchungen und ein Fetisch-Festival sorgen für Chaos pur.Anschließend geht es statt großer Geschäfte um lukrative Beute. Der Crime-Thriller "Bandit - Catch Him If You Can" (22:00 Uhr) basiert auf der wahren Lebensgeschichte des Verbrechers Gilbert Galvan Jr. ("The Flying Bandit"), der den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Raubüberfälle der kanadischen Geschichte hält. In der Gaunerkomödie flieht der charmante Bankräuber Galvan Jr. aus dem Gefängnis und nimmt eine neue Identität als Robert Whiteman (Josh Duhamel, "Transformers") an. Für seine große Liebe möchte er sich ein Leben im Luxus aufbauen - doch ein skrupelloser Ermittler ist ihm auf den Fersen.Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 12. Juni 2026, und Sonntag, 14. Juni 2026, bei RTLZWEI.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6292984