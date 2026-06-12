Das junge Gemeinschaftsunternehmen Renault Geely do Brasil hat die Produktion des vollelektrischen Geely EX2 im Renault-Werk in Curitiba im brasilianischen Bundesstaat Paraná aufgenommen. Die internationale Version des chinesischen Bestsellers Geely Yingyuan wird von den Partnern als kostengünstige Option für die Stadtmobilität positioniert. Der 2024 eingeführte Geely Yingyuan ist in China das aktuell meistverkaufte Auto unabhängig von seiner Antriebsart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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