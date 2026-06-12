Mit SpaceX steht heute das größte IPO aller Zeiten bevor. Und OpenAI sowie Anthropic stehen neben anderen Firmen bereits in den Startlöchern. Wie so oft können Anleger auch von den Mega-Börsengängen profitieren, wenn sie daran nicht direkt teilnehmen. Denn einer der Profiteure dürfte auch das Papier der US-Investmentbank Goldman Sachs sein.Das Wichtigste kurz und knapp• SpaceX startet das größte IPO aller Zeiten, weitere Mega-Börsengänge von OpenAI und Anthropic könnten noch 2026 folgen.• Goldman ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär