Der ThyssenKrupp-Aktie ist in den vergangenen Monaten ein bemerkenswerter Turnaround gelungen. Nach dem Rücksetzer bis auf 7,50 € im März notiert das Papier am Freitag aktuell wieder bei rund 11,50 €. Damit wurde der vorherige Kurseinbruch vollständig aufgeholt. Doch stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist nach diesem Rebound noch weiteres Potenzial vorhanden? Umbau zur Finanzholding schreitet voran Der Konzern verfolgt weiterhin das Ziel, sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de