Eon Deutschland und E3/DC kooperieren bei der Entwicklung flexibler Energielösungen für private Haushalte. Konkret geht es darum, den smarten Service "E. ON Home Comfort" mit dem Hauskraftwerk von E3/DC zu kombinieren, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Die Kunden von E3/DC sollen dabei bereits jetzt einen Festpreis-Stromtarif von Eon abschließen, bei dem ihre Stromrechnung durch die Flexibilitätsoptimierung am Strommarkt gesenkt werde. Sie erhalten Eon zufolge einen Sofortbonus von 120 Euro. Das Ganze ist als Vorbereitung gedacht, denn ab 2027 sollen dann der digitale Zusatzservice ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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