Köln (ots) -- ENGIE nutzt die VivaTech 2026 in Paris als internationale Plattform, um Aktivitäten an der Schnittstelle von Energie, Digitalisierung und KI vorzustellen.- Im Fokus des Messeauftritts steht der Austausch mit Start-ups.- Da Deutschland "Country of the Year" der VivaTech 2026 ist, lädt ENGIE insbesondere deutsche Start-ups ein, am Stand in Paris ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Projekte für die Energiewende anzustoßen.Die Viva Technology (VivaTech) zählt zu den bedeutendsten Innovations- und Start-up-Veranstaltungen Europas. Vom 17. bis 20. Juni 2026 trifft sich die internationale Tech-Community in Paris. In diesem Jahr steht Deutschland als "Country of the Year" im Mittelpunkt der Messe und bringt mehr als 200 Start-ups sowie Partner aus Wirtschaft und Forschung in den deutschen Pavillon. Im Fokus stehen Schlüsselthemen wie Künstliche Intelligenz, Energie, Mobilität, Gesundheit und resiliente Infrastrukturen. Als französischer Energiekonzern mit starker deutscher Präsenz gestaltet ENGIE die Messe seit Jahren aktiv mit. ENGIE Deutschland nutzt die Bühne, um den Austausch zwischen deutschen und französischen Innovator:innen zu vertiefen. "Die VivaTech ist für ENGIE weit mehr als eine Messe. Sie ist ein Schaufenster für die Technologien, die die Energiewende in Europa beschleunigen", sagt Eric Stab, Vorstandsvorsitzender der ENGIE Deutschland AG. "Dass Deutschland 2026 Gastland ist, unterstreicht die enge industrielle und technologische Verzahnung unserer beiden Länder. Diesen Moment nutzen wir, um deutsche und französische Innovationskraft noch stärker zu verbinden." Auf einer Fläche von 350 Quadratmetern präsentiert ENGIE 20 Lösungen, darunter sieben von der Gruppe unterstützte, internationale Start-ups. Diese Unternehmen stellen marktreife Lösungen für die zentralen Handlungsfelder der Energiewende vor: von KI-basiertem Asset Management über robotergestützte Wartung erneuerbarer Anlagen bis hin zu neuen Wertschöpfungsketten für grüne Gase und Wärmenetze. Fachbesucher:innen erhalten in geführten Touren über den Stand vertiefte Einblicke in die Technologien, ihre Anwendungsfelder und die Zusammenarbeit mit ENGIE.Innovation als Herzstück der EnergiewendeInnovation ist für ENGIE ein zentraler Treiber der Konzernstrategie. Die Gruppe unterstützt Start-ups auf vielfältige Weise: mit Investitionen und Risikokapital, technischer Expertise aus den Forschungszentren CRIGEN, LABORELEC und CYLERGIE in Frankreich und Belgien, mit Business Acceleration sowie internationaler Sichtbarkeit auf Plattformen wie der VivaTech. Dank ihrer Präsenz in 30 Ländern verschafft ENGIE den Start-ups Zugang zu Nutzer:innen, Pilotkund:innen und Industriepartner:innen. Mit dem Gastlandstatus Deutschlands bei der diesjährigen VivaTech 2026 lädt ENGIE Deutschland lokale Start-ups ein, ein Teil dieser Community zu werden: "Deutschland verfügt über ein außergewöhnlich starkes Start-up-Ökosystem, gerade in den Bereichen Energie, Industrie und Deep Tech", betont Eric Stab. "Wir laden deutsche Gründer:innen ein, sich bei ENGIE zu bewerben. Wir bieten nicht nur Kapital und Know-how, sondern den Zugang zu einem internationalen industriellen Netzwerk, in dem ihre Lösungen schnell zur Anwendung kommen. Genau diese Brücke wollen wir gemeinsam mit der deutschen Innovationsszene bauen." Interessierte Start-ups finden weitere Informationen sowie das Bewerbungsformular unter innovation.engie.com.Der ENGIE-Stand bei der VivaTech befindet sich in Halle 7.2, Stand 2F15.Pressekontakt:Publik. Agentur für Kommunikation GmbHStefanie LutzTel.: +49 (0)621 963600-41E-Mail: s.lutz@agentur-publik.deENGIE Deutschland GmbHAstrid Schatz, Chief Communication OfficerTel.: +49 (0)221 46905-204E-Mail: astrid.schatz@engie.comOriginal-Content von: ENGIE Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159724/6293246