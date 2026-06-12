New York - Der Countdown für den grössten Börsengang (IPO) der Geschichte läuft: An diesem Freitag will Elon Musks Weltraum- und KI-Firma SpaceX ihren Rekord-IPO perfekt machen, und es zeichnet sich bereits ein fulminanter Börsenstart ab. Dabei hilft auch ein sehr freundliches Börsenumfeld. Hoffnungen auf ein baldiges Rahmenabkommen der USA mit dem Iran sorgten für fallende Ölpreise und bescherten den Aktienmärkten in Asien und Europa erheblichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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