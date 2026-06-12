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WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker-Symbol: FB2A
Tradegate
12.06.26 | 15:03
494,80 Euro
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ADOBE
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ADOBE INC172,52-8,55 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC427,95+1,45 %
ASTERA LABS INC324,00+1,89 %
FIREFLY AEROSPACE INC33,530-1,41 %
MDA SPACE LTD40,870+0,05 %
META PLATFORMS INC494,80+0,78 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP180,00-100,00 %
VIASAT INC63,00+0,30 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.