© Foto: OpenAIVW, Renault und Stellantis drängen Brüssel zu lockereren E-Auto-Regeln, um im Preiskampf mit China bestehen zu können.Die europäischen Automobilhersteller Renault, Stellantis und Volkswagen drängen Brüssel, die geplanten Anforderungen an die lokale Fertigung zu lockern, damit sie mit erschwinglichen chinesischen Elektrofahrzeugen konkurrieren können, berichtete die Londoner Financial Times (FT) am Freitag. Nach den geltenden EU-Vorschriften sind nur Firmenfahrzeuge und kleine Elektrofahrzeuge, die innerhalb der EU montiert werden, für öffentliche Aufträge und Subventionen qualifiziert. In einem Schreiben vom Freitag an die europäischen Parlamentarier und politischen Entscheidungsträger …
Enthaltene Werte: FR0000131906,DE0007664039,NL00150001Q9Den vollständigen Artikel lesen
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