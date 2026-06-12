Rheinmetall: Vom Panzerbauer zur Space-Macht, vorstellbar? Nur mit Panzern und Munition kann man auf Dauer nicht zum "führenden" Defnese-Konzern Europas werden. Getrennt vom Automotivegeschäft, grosser Zukauf im Marinebereich, Drohnenkooperationen und jetzt auch noch in den Weltraum? Kann die Rheinmetall Aktie jetzt auch noch vom SpaceX-Hype profitieren? Oder Zufall, das genau gestern das Gemeinschaftsunternehmen mit dem deutschen "Space-Wert"-OHB aus der Taufe gehoben wurde? Während die Finanzwelt gebannt auf den mit Spannung erwarteten Börsengang von SpaceX blickt und von einer neuen Ära der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin