Die Siemens-Aktie hat nach dem jüngsten Rekordlauf etwas an Höhe verloren. Charttechnisch wirkt der Rücksetzer bislang jedoch nicht wie der Beginn einer größeren Trendwende, sondern vielmehr wie eine gesunde Konsolidierung auf hohem Niveau. Genau daraus könnte sich nun eine interessante Chance für Anleger ergeben. Noch im Abwärtstrend Nach dem Anstieg bis in den Bereich von 275,75 bis 280,20 € überrascht eine Konsolidierung bei der Siemens-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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