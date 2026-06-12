Commerzbank vor dem Kipppunkt: "Eine Übernahme lässt sich kaum noch verhindern"
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|Commerzbank vor dem Kipppunkt: "Eine Übernahme lässt sich kaum noch verhindern"
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|ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Friedenshoffnung treibt den Dax an
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnungen auf ein baldiges Rahmenabkommen der USA mit dem Iran haben am Freitag zu fallenden Ölpreisen geführt und dem deutschen Aktienmarkt damit einen Schub nach oben gegeben....
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|Experte im Interview: Commerzbank vor dem Kipppunkt: "Eine Übernahme lässt sich kaum noch verhindern"
|Die Übernahmeschlacht um die Commerzbank spitzt sich zu. Verliert Deutschlands zweitgrößte Bank endgültig ihre Unabhängigkeit? Marktexperte Martin Lück liefert bei wallstreetONLINE Antworten.Während...
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|Commerzbank-Aktie: Jetzt wird es schmutzig
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