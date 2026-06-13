Versicherungsaktien gelten unter Anlegern seit jeher als verlässliche Dividendenzahler. Wer im europäischen Versicherungssektor nach den höchsten Ausschüttungsrenditen sucht, landet allerdings nicht bei den bekannten Schwergewichten Allianz, AXA, Generali, Hannover Rück oder Munich Re, sondern bei anderen Aktien.Das Wichtigste kurz und knapp• Im Schnitt bieten europäische Versicherer 4,9 Prozent Dividende• Spitzenreiter ist Legal & General mit 8,2 Prozent• Die höchste Dividendenrendite allein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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