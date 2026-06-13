Baar - Der Privatmarktspezialist Partners Group hat am Freitagabend Gerüchte über zusätzliche Liquiditätsbeschränkungen oder gar ein Einfrieren seiner Evergreen-Fonds zurückgewiesen. Die Portfolios der Fonds in guter Verfassung und verfügten über ausreichende Liquidität, betonte das Finanzunternehmen am Freitagabend in einer Mitteilung. Die Partners Group habe keinerlei Absicht, die dokumentierten Liquiditätsmechanismen zu ändern und plane auch nicht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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