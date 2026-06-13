EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: elumeo SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die elumeo SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.06.2026
Ort: https://elumeo.com/investor-relations/publikationen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 15.06.2026
Ort: https://elumeo.com/ir/publications/financial-reports
13.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|elumeo SE
|Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b
|10999 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.elumeo.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2345506 13.06.2026 CET/CEST
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