Das historische Börsendebüt von SpaceX hat die weltweiten Vermögensranglisten komplett auf den Kopf gestellt. Nachdem die Papiere des Raumfahrt- und KI-Konzerns an ihrem ersten Handelstag an der Nasdaq um über 19 Prozent nach oben schossen und bei 160,95 US-Dollar schlossen, erreichte das persönliche Vermögen von Elon Musk eine bislang unvorstellbare Dimension. Laut dem Bloomberg Billionaires Index beläuft sich das Nettovermögen des 54-Jährigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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