An der New Yorker Tech-Börse Nasdaq ist am Freitag Börsengeschichte geschrieben worden. Das lang erwartete, rund 75 Milliarden US-Dollar schwere Börsendebüt von Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) hat sämtliche Erwartungen der Wall Street übertroffen. Die Papiere des Raumfahrtunternehmens schossen an ihrem ersten Handelstag um über 19 Prozent nach oben und beendeten den Handel bei 160,95 US-Dollar. Mit einer Gesamtbewertung von über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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