Die Reddit-Aktie zeigt nach der technischen Gegenbewegung erste Ermüdungserscheinungen und gerät zunehmend unter Druck. Nach dem Anstieg der letzten Wochen haben die Gewinnmitnahmen zuletzt spürbar zugenommen, wodurch sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt hat. Gleichzeitig rücken wichtige Unterstützungszonen in den Fokus, die über den weiteren Kursverlauf entscheiden könnten. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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