© Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpaAmazon veröffentlicht erstmals detaillierte Daten zum Wasserverbrauch seiner Rechenzentren. Die Zahlen könnten die hitzige Debatte neu entfachen.Amazon hat erstmals veröffentlicht, wie viel Wasser seine Rechenzentren weltweit verbrauchen. Nach Angaben des Konzerns wurden im vergangenen Jahr rund 2,5 Milliarden Gallonen Wasser genutzt. Das entspricht etwa 5 Prozent des jährlichen Wasserverbrauchs der Metropolregion Seattle. Mit der Veröffentlichung will Amazon zeigen, dass seine Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) beim Kühlen von Serveranlagen effizienter arbeitet als viele Wettbewerber. Die Angaben kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Ressourcenverbrauch von Rechenzentren zunehmend …
Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059,US5949181045Den vollständigen Artikel lesen
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