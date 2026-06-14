Barcelona - Ferrari-Pilot Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Spanien gewonnen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.
© 2026 dts Nachrichtenagentur
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|70,50
|71,00
|18:04
|70,00
|71,50
|12.06.
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:42
|Eil +++ Hamilton gewinnt Formel-1-Rennen in Spanien
|Barcelona - Ferrari-Pilot Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Spanien gewonnen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.
► Artikel lesen
|Sa
|BYD und Formel 1 nähern sich an, aber das passt eigentlich nicht mehr
|Fr
|Formel 1: Wer zeigt den Großen Preis von Barcelona live?
|Fr
|Britische Wirtschaft geschrumpft - Formel-1-Absagen in Nahost belasten
|Fr
|Hype und Glamour: Wie der Luxus in die Formel 1 einzieht
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:42
|Eil +++ Hamilton gewinnt Formel-1-Rennen in Spanien
|Barcelona - Ferrari-Pilot Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Spanien gewonnen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.
► Artikel lesen
|Sa
|BYD und Formel 1 nähern sich an, aber das passt eigentlich nicht mehr
|Fr
|Formel 1: Wer zeigt den Großen Preis von Barcelona live?
|Fr
|Britische Wirtschaft geschrumpft - Formel-1-Absagen in Nahost belasten
|Fr
|Hype und Glamour: Wie der Luxus in die Formel 1 einzieht
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|LIBERTY MEDIA CORPORATION SERIES A LIBERTY FORMULA ONE
|70,50
|-0,70 %
|LIBERTY MEDIA CORPORATION SERIES C LIBERTY FORMULA ONE
|76,50
|-1,29 %