Meine Güte, SpaceX kam erfolgreich an die Börse. Anleger, die die Neuemission gezeichnet haben und den Zuschlag bekamen, stehen im Plus. Im Technologiebereich geschehen Wunder. Und Privatanleger können sich in der Tat freuen. Nur wie lange? Mit dem Börsengang von SpaceX am Freitag, den bevorstehenden Börsengängen von Anthropic und OpenAI mangelt es nicht an Investitionsmöglichkeiten. Und all die galoppierenden KI-Aktien wie Alphabet, Nvidia etc., ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer