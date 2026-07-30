SpaceX, Halbleiter und KI-Aktien geraten unter Druck. Jan Willhöft zeigt, warum Strom, Kupfer, Silber und Goldminen plötzlich zur unterschätzten Gegenseite des Technologiebooms werden.Platzt die Blase rund um Künstliche Intelligenz vor den Augen der Anleger? Jan Willhöft von AXINO Capital zeigt auf wallstreetONLINE TV, warum die Lage an den Märkten fragiler wirkt, als es viele wahrhaben wollen. Der südkoreanische Kospi ist nach seiner Rallye deutlich eingebrochen. Der Halbleitersektor wackelt. Auch SpaceX liegt nach dem gefeierten Börsengang klar unter Druck. Vergleich zwischen Hype und Realität Unternehmen wie Nvidia, OpenAI und Anthropic stehen weiter für die große Zukunftsfantasie. Doch …
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